Gazze'deki Saldırılar ve Sessiz Nöbet - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gazze'deki Saldırılar ve Sessiz Nöbet

Haberin Videosunu İzleyin
08.06.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'deki Saldırılar ve Sessiz Nöbet
Haber Videosu

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti; Tel Aviv'de nöbet tutuldu.

(ANKARA) - Gazze'de İsrail'in saldırıları yardım dağıtım merkezleri ve çadır bölgeleri dahil sivillerin bulunduğu alanlara yönelirken, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için Tel Aviv'de çok sayıda Filistinli ve İsrailli aktivistin katılımıyla "sessiz nöbet" tutuldu.

Gazze'deki El Avde Hastanesi'nde çalışan sağlık yetkilileri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısında ABD destekli bir yardım dağıtım merkezi olan Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında, İsrail'in açtığı ateş sonucu dört Filistinlinin öldüğünü ve 70 kişinin yaralandığını söyledi. Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nda bulunan bir diğer yardım dağıtım merkezi yakınlarında da İsrail'in açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

El Şifa Hastanesi'ndeki sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cabalya el-Balad'a düzenlediği saldırıda, 21 kişi öldü.

İsrail'in, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki çadırlara, insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda ikisi kız beş Filistinli öldü. Savaşın başlarında İsrail el-Mavasi'yi "güvenli bölge" ilan ederek yerinden edilmiş Filistinlileri toplu halde buraya taşınmaya zorlamıştı. Ancak şimdi İsrail'in, bu bölgeye düzenli olarak saldırılar düzenlediği bildirildi.

GHF Gazze'deki yardım noktasında yardım dağıtımının tamamlandığını açıkladı

GHF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Vadisi" bölgesindeki yardım dağıtımının tamamlandığını açıkladı ve Filistinlileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Ayrıca Refah'ta, yardım dağıtımı için yerel saatle 12'de ikinci bir alanın açılacağı belirtildi. GHF'nin faaliyetlerine başladığı 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail'in ateş açması sonucunda 100'den fazla kişi öldürüldü.

İsrail saldırılarında ölen Gazzeli çocuklar için Tel Aviv'de sessiz nöbet tutuldu

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Kaplan Caddesi'nde yaklaşık 400 kişi, İsrail'in 18 Mart'ta Hamas'a karşı yeniden başlattığı çatışmaların ardından Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için sessiz bir nöbet düzenledi. Hem İsrailli hem de Filistinli yüzlerce katılımcı, ellerinde öldürülen çocukların fotoğrafları ve mumlarla cadde boyunca yürüdü. Fotoğraflarda, her çocuğun adı, doğum yeri, ölüm yeri ve tarihi yer aldı.

Tunus yardım konvoyu Gazze'ye doğru yola çıktı

Tunus'taki Filistin için Ortak Eylem Koordinasyon Komitesi, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmayı ifade etmek ve çok ihtiyaç duyulan yardımı getirmek üzere bir kara konvoyunun Libya ve Mısır'dan geçerek Gazze Şeridi'ne gideceğini açıkladı.

Filistin'in resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Tunus'un çeşitli şehirlerinden binlerce gönüllü, Gazze'ye doğru yola çıktı. Gönüllüler, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısından giriş talebinde bulunacak. Yardımların ayarlamasını yapan bir organizatörün Wafa'ya verdiği bilgiye göre, konvoyda en az 7 bin kişi yer alacak.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Tel Aviv, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Tunus, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki Saldırılar ve Sessiz Nöbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

13:37
Bakanlık önünde hareketli dakikalar Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
12:14
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 14:49:40. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Saldırılar ve Sessiz Nöbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.