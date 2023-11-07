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Gazze'deki UNRWA Tesislerine Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

Gazze'deki UNRWA Tesislerine Saldırılar Devam Ediyor

Son Güncelleme: 07.11.2023 19:16

UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki tesislerine düzenlenen saldırılarda 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 540 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alması sonucunda UNRWA'ya ait 50 tesiste 66 kişi hayatını kaybetti. UNRWA, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti. Bugüne kadar İsrail saldırılarında 89 UNRWA personeli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında 10 bin 328 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 25 bin 956 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerine düzenlenen saldırılarda 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 540 kişinin yaralandığını belirterek, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" açıklamasını yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda UNRWA'ya ait 50 tesiste 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 540 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Tesislerin BM bayrağı altında olduğunu vurgulayan UNRWA, "Okullarda güvenlik arayan insanlar, uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunması gereken yerlerde öldürüldü" ifadelerini kullanarak, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" dedi.

İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım eden 89 UNRWA personeli hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 4 bin 237'si çocuk olmak üzere 10 bin 328 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 663'ü çocuk olmak üzere 25 bin 956 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Gazze'deki UNRWA Tesislerine Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki UNRWA Tesislerine Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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