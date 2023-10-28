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İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'yi gece boyunca bombardımana tuttular, tanklar sınırda bekliyor - Son Dakika

İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'yi gece boyunca bombardımana tuttular, tanklar sınırda bekliyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 11:30

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne dün akşamdan beri hem karadan hem havadan saldırıyor. Bölgede can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, İsrail ordusuna ait tanklar sınırda beklemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurdu. Saldırıların dozunu artıran İsrail ordusuna ait tanklar, topyekün bir kara harekatı için Gazze sınırında bekliyor.

KARADAN VE HAVADAN SALDIRDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre; İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu. İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor

İNTERNET İLETİŞİM HİZMETİ TAMAMEN KESİLDİ

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor

"RESMİ KARARLA GAZETECİLERİ HEDEF ALIYORLAR"

Filistinli Gazeteciler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada; İsrail'in, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere dönük "katliam" yapabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın gazeteciyi, ailelerinden de onlarca kişiyi öldürdüğüne ve onlarca basın kurumunu hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun gazetecilerin, işlenen suçları dünyaya duyurmasına engel olmak için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor

İSRAİL: 150 YER VURULDU

Gece boyunca süren saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti. Vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor

TANKLAR SINIRDA BEKLİYOR

Öte yandan; kanlı saldırılara devam eden İsrail ordusuna ait tankların bir kısmı Gazze sınırında bekliyor. Operasyonların şiddetini artıran İsrail'in topyekün bir kara operasyonunu başlatması an meselesi...

Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor
İsrail ordusu, tank ve zırhlı araçlarla Gazze sınırındaki Sderot kentinde devriye gezdi
Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor
Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor
Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor
Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor
Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'yi gece boyunca bombardımana tuttular, tanklar sınırda bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'yi gece boyunca bombardımana tuttular, tanklar sınırda bekliyor - Son Dakika
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