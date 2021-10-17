Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor

TikTok kullanıcısı Nikki Fox sosyal medya hesabı üzerinden ilginç para kazanma taktiğini çektiği video ile anlattı. Erkeklerle mesajlaştığını ve bazı erkeklerin aşağılanma karşılığında kendisine para ödediğini söyledi. Fox, para ödeyen erkeklerin kendilerine kaba davranılmasından hoşlandığını ifade etti.

İNANMAYANLARA KANIT GÖSTERDİ

Nikki Fox, kendisine inanmayanlar için de hesabına giren paranın görüntüsünü paylaştı. Genç kadın, bazı zamanlarda para aldığını, bazı zamanlarda da erkeklerin faturalarını karşıladığını dile getirdi.

"TEK İSTEKLERİ ONU KÜÇÜK DÜŞÜRMEM"

Erkeklerin genellikle Instagram üzerinden kendisine ulaştığını söyleyen

Nikki Fox, "Bana Instagram üzerinden ulaşıp para teklif ediyorlar. Bunun karşılığında ise sadece onları küçük duruma düşürmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ OLMAK KOLAY DEĞİL"

Fox, "Elbette ki insanlara karşı kötü olmak kolay bir durum değil. Ancak karşı taraf bunu isteyince yapmak durumunda kalıyorum. Sonuçta kendi tercihi" ifadelerini kullandı. Fox'un çektiği video kısa süre içerisinde 70 bin görüntülenme aldı.