Gençler işi artık TikTok üzerinden buluyor! İşsiz olduğunu söyledi, 10 teklif birden aldı

Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin işsizlikle ilgili yaşadıkları zorluklar, her ülkede önemli sorunlar arasında yer alıyor. Teknolojisinin gelişmesiyle birlikte gençlere de yeni fırsatlar doğdu. İş aramak için geleneksel yöntemlerin yanı sıra eğlence için kullanılan TikTok da iş aranan mecraları arasına girdi. Geçtiğimiz Eylül ayında TikTok üzerinden, işsizlikten yakındığı bir paylaşım yapan Elizaveta Prigozhina, ertesi gün 10'dan fazla iş görüşmesi mesajı aldı. Gencin yaşadığı durum, diğer yaşıtlarına umut oldu.

YENİ MECRANIN İSMİ "CAREERTOK"

Gençlerin iş talebine TikTok yöneticileri de kayıtsız kalmadı. Uygulamada "CareerTok" adıyla hem iş arayanlar hem de işverenler buluşturulduğu mecraya iş bulma tavsiyelerinin, CV hazırlama ipuçlarının ve iş ilanlarının bulunduğu bölümler eklendi. Gençlerin iş arama faaliyetleri de kolaylaştırıldı. Bu yöntemi kullanan 22 yaşındaki Prigozhina TikTok'un hayatını değiştirdiğini belirterek, yaşıtlarının da uygulamanın güzel yanlarından faydalanmasını istedi.

VİDEO YÖNTEMİ YAYGINLAŞIYOR

BBC'ye konuşan TikTok'un global iletişim bölümünden Elena Saavedra, işe alım istatistikleriyle ilgili güncel verileri olmasa da en çok spor ve eğlence sektöründeki pozisyonlarda kullanıcı çektiklerini belirtti. Linkedin'e göre, işe alım müdürlerinin yüzde 80'i, videonun adayla karşılıklı iletişim kurma konusunda daha önemli hale geldiğini düşünüyor.

BAŞARI SAĞLADILAR

Video ile işe almayı deneyimleyen bazı şirketler yeni yeteneklere ulaşma konusunda başarılı oldu. Oyun oynayanların en çok tercih ettiği yazışma ve konuşma platformu Discord'un Mayıs ayında gerçekleştirdiği görüntülü kariyer fuarı, iş başvurularını bir haftada yüzde 77 artırdı.

KORONAVİRÜS DE ETKİLİ

ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki iletişim öğrencisi Makena Yee, Mayıs 2021'de TikTok üzerinden, sosyal medya ve halkla ilişkiler rollerinde iş bulmak için bir özgeçmiş paylaştı.

Yee'nin videosu 200 binin üzerinde izlendi ve yaklaşık 20 tane işverenden Instagram mesajı aldı. Yee, CV-Toks'un, dijital iş ağı alanında yeni bir kapı açtığını ve onun nesline kariyer dünyasına giriş imkanı sağladığını düşünüyor. Koronavirüsün de etkisiyle iş ve işçi bulma dünyası hızla dönüşüyor ve yeni yöntemler ortaya çıkmaya devam ediyor.