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Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

27.01.2022 10:12
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir askerin 5 silah arkadaşını öldürdüğü, 5 askeri ise yaraladığı bildirildi. Polis birliklerinin her yerde silahıyla birlikte kaçan askeri aradığı kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

5 ASKER ÖLDÜ, 5 ASKER YARALANDI

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı. Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi. Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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