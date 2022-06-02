Gilberto Rodriguez Orejuela, ABD'deki bir hapishanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gilberto Rodriguez Orejuela, ABD'deki bir hapishanede hayatını kaybetti

02.06.2022 17:43

Butner kentindeki bir federal hapishanede cezasını çeken uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez Orejuela, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Butner kentindeki bir federal hapishanede cezasını çeken Rodriguez, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Rodriguez'in 2030 yılında cezası sona eriyordu.

TAHLİYESİ REDDEDİLMİŞTİ

Kolombiya'nın Caracol Radyosuna konuşan ABD'li avukat Roy Jeffrey Kahn, ailenin başvurusu üzerine Rodriguez'in cenazesinin teslim edilmesi için sürecin başladığını bildirdi. Eski baronun hastalığı nedeniyle tahliyesini talep eden avukatı, ABD adli makamlarından Şubat 2020'de ret cevabı almıştı.

30 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Rodriguez, uyuşturucu kaçakçılığı dahil birçok suçtan 2006'da, ABD'de 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

ESCOBAR İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Rodriguez, güvenlik güçlerinin operasyonuyla 1995'te Kolombiya'da yakalanmasının ardından uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan 2006'da ABD'ye iade edilmişti. Kolombiya'da bir başka ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın, Medellin kartelini kurduğu dönemde Rodriguez ile Escobar'ın muhtelif nedenlerden dolayı birçok kez karşı karşıya geldiği biliniyor. Kardeşiyle beraber 1970'de kurduğu Cali kartelini yöneten Rodriguez, ABD yetkililerine göre, bu ülkeye 200 ton kokai nakletti ve bu işten milyonlarca dolar kazandı. Cali kartelinin, 1980-1990 yıllarında dünya kokain ticaretinin yüzde 80'ininden sorumlu olduğu öne sürülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Gilberto Rodriguez Orejuela, ABD'deki bir hapishanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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