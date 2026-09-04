Girne açıklarında batan gemide kayıp 16 yolcu için arama kurtarma sürüyor - Son Dakika
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Girne açıklarında batan gemide kayıp 16 yolcu için arama kurtarma sürüyor

Girne açıklarında batan gemide kayıp 16 yolcu için arama kurtarma sürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 16 yolcunun bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla sahil şeridi ve batık çevresi taranırken, batık 550 metre derinlikte tespit edildi ve şu ana kadar 4 kişinin naaşı çıkarıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafı taranarak kayıp 16 yolcunun arama/kurtarma faaliyetlerine destek sağlanıyor. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz ROV cihazı ile de batığa dalış icra edildi. Şu ana kadar 4 kişinin naaşı su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Denizcilik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Girne açıklarında batan gemide kayıp 16 yolcu için arama kurtarma sürüyor - Son Dakika

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