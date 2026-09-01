Girne Açıklarında Gemi Kazasında 20 Kayıp: TCG IŞIN Su Altı Arama Çalışmalarını Derinleştiriyor - Son Dakika
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Girne Açıklarında Gemi Kazasında 20 Kayıp: TCG IŞIN Su Altı Arama Çalışmalarını Derinleştiriyor

Girne Açıklarında Gemi Kazasında 20 Kayıp: TCG IŞIN Su Altı Arama Çalışmalarını Derinleştiriyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG IŞIN, denizaltı kurtarma ve su altı arama yetenekleriyle bölgedeki görevine başlayarak arama faaliyetlerini derinleştirdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından 20 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde denizaltı kurtarma, açık deniz yedekleme ve su altı arama yetenekleriyle donatılmış olan TCG IŞIN, kayıplara ulaşılması ve su altı tarama faaliyetlerinin derinleştirilmesi amacıyla bölgedeki görevine başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Girne Açıklarında Gemi Kazasında 20 Kayıp: TCG IŞIN Su Altı Arama Çalışmalarını Derinleştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne Açıklarında Gemi Kazasında 20 Kayıp: TCG IŞIN Su Altı Arama Çalışmalarını Derinleştiriyor - Son Dakika
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