Girne-Taşucu Deniz Seferleri Yeniden Başlıyor
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Taşucu seferlerinin kontrollü şekilde başlayacağını duyurdu.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete gireceğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü şekilde başlayacağını bildirdi.
Kaynak: DHA
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