Girne-Taşucu Deniz Seferleri Yeniden Başlıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete gireceğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü şekilde başlayacağını bildirdi.