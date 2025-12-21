Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını "Kahramanlık" ilan etti - Son Dakika
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını "Kahramanlık" ilan etti

21.12.2025 20:47
62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla düzenlenen törene katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamları "kahramanlık" olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendirdi.

TERÖRÜ "KAHRAMANLIK" DİYEREK ÖVDÜ

GKRY'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla Lefkoşa'daki Agios Kassianos Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu. EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.

Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis, adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çaba gösterdiklerini öne sürdü.

"KANLI NOEL" KATLİAMI

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kıbrıs, Terör, Dünya, Noel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 1234 1234:
    biz kendimize güveniyoruz ama siz etraftan abd den hep destek verin bize diye yalvariyorsunuz korkaklar sizi 14 2 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Elbette sıra size de gelecek, zamanınızı bekleyin vampirler. 9 1 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Kıbrısta aynı bizdeki Mezar alemcileri gübiler 6 1 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    size kalsa ülkeyi satarsınız 1 0
  • Atalay k Atalay k:
    Vuralım şunları kimse ses etmez 4 0 Yanıtla
  • T.B.251625 T.B.251625:
    Bence bu Rumlar kıbrısın kalan kısmınıda bize verecekler. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
