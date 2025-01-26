Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda - Son Dakika
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Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol gemilerinin katılımıyla Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilen fiili eğitimlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

26.01.2025 20:34  Güncelleme: 20:50
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Hint Okyanusu'nda, Türk ve İspanyol gemilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fiili eğitimler başarıyla tamamlandı.

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda

"MÜTTEFİKLER ARASINDA DAYANIŞMA RUHU..."

Milli Savunma Bakanlığın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhu ile işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla TCG Gökova fırkateyni, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi akaryakıt gemisi ve İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla fiili eğitimler gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu\'nda
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Teknoloji, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Bu Kim:
    helel olsun ayyildizim islamin aslanlari 73 68 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Sihim islmni 14 15
    Tayyar Çalışkan:
    Amin Amin 2 9
  • Esentepe:
    durmak yok!!!! 45 27 Yanıtla
  • Turhallı:
    Çekemeyen kansız ülkeyi terk etsin 35 29 Yanıtla
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