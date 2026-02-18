İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi Tebriz'de düzenlenen programda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney kalabalık bir kitle tarafından karşılandı. İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı kentteki etkinlikte, Hamaney'e yönelik Türkçe sloganlar dikkat çekti.
Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir'in aktardığı görüntülerde katılımcıların Batı desteğiyle mevcut yönetimi devirmek isteyen Şah ailesinden Rıza Pehlevi aleyhinde "Azerbaycan şereftir, Pehlevi şerefsizdir", "Azerbaycan uyanıktır, devrimin destekçisidir" şeklinde sloganlar attığı görüldü.
ABD ile bir yandan nükleer müzakereleri sürdüren, diğer yandan bölgesel gerilim ve savaş riskiyle karşı karşıya bulunan İran'da gerçekleşen buluşma, siyasi atmosfer açısından da dikkat çekti. Tebriz'in Hamaney açısından özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Dini liderin ailesinin, doğduğu yer olan Meşhed'e Tebriz'den göç ettiği biliniyor. Bu nedenle Hamaney'in kentteki programı, hemşehrileriyle buluşma niteliği de taşıdı.
Son Dakika › Dünya › Görüntü İran'dan! Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı - Son Dakika
