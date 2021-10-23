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Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu - Son Dakika

Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu

23.10.2021 17:43
Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu

Kolombiya'da biri 5, diğeri ise 3 yaşında olan iki kardeş, büyükannelerinin bahçesinde görüntüsü elmaya benzeyen bitkiyi yedikten sonra zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çocuklar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kolomibya'nın Rio de Oro şehrinde 5 yaşındaki Amira Jhasley Chaya ve üç yaşındaki erkek kardeşi Mathias Gonzalez Chaya, ziyarete gittkleri rahibe büyükannelerinin bahçesindeki ağaçlardan zehirli olan thevetia bitkisini elma sanıp yedi. Bitkiyi birkaç sonra fenalaşan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA, HASTANE YETKİLİLERİNİ SORUMLU TUTTU

Aslen Venezuellalı olan çocukların babası, sigortalarının Kolombiya'da geçmediğini ve hastane yetkililerinin çocuklarına sadece serum taktığını ifade etti. Fenalaştıktan sonra çocuklarının yoğun bakıma alındığını öne süren acılı baba, yaşanan acı olaydan hastane yetkililerini sorumlu tuttu.

Görünüşü elmaya benzeyen zehirli bitki iki kardeşin sonu oldu

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası yetkililer, tüm ailelere bahçelerindeki zehirli bitkileri kaldırmaları çağrısında bulundu. Bitkileri kaldırmamak için direnen ailelere para cezası uygulanacak.

Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu

Kolombiya, Hastane, Rio, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu - Son Dakika
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