Grönland'da bazı kutup ayıları buzulların erimesine adapte olup, avlanabiliyor

Kutup ayıları uzun zamandır küresel ısınmanın vahşi hayata nasıl zarar verdiğinin sembolü olarak görülüyor.

Kutup ayılarının fok avlayabilmeleri için Arktik Denizi'ndeki buzullar hayati önemde. Dolayısıyla buzulların erimesi nesillerinin tükenmesi riskini de beraberinde getiriyor.

Ancak yeni yapılan bir araştırma, kutup ayıları için nadir görülen iyi bir haber.

Bilim insanları, Grönland'in güneydoğusundaki yüzlerce kutup ayısının taze su kaynaklarının olduğu platformları kullanarak avcılık yöntemlerini koşullara adapte ettiklerini tespit etti.

Araştırmacılara göre bölgedeki kutup ayıları, artık dağ buzullarından kopan parçalar üzerinde de avlanabiliyor.

Washington Üniversitesi'nden kutuplar uzmanı Kristin Laidre, "Kutup ayıları denizde buzul olmayan fiyortlarda yılda sekiz ay hayatta kalacak kadar beslenebiliyorlar, çünkü taze su kaynaklarına, dağ buzullarına erişimleri oluyor" diye konuştu.

Science dergisinde yayımlanan araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, bazı türlerin artan sıcaklıklara karşı hayatta kalmanın yollarını bulacakları ihtimaline işaret ediyor.

Eskimolarla iki yıl

Dr. Laidre, "En önemli sorulardan biri kutup ayılarının Arktik'te nerede yaşayabilecekleri. Bu araştırmada gördüğümüz üzere kutup ayıları böyle bir yerde hayatta kalabiliyorsa, ileride yaşayabilecekleri ortamlar hakkında da bundan çok şey öğrenebiliriz" diyor.

Araştırma ekibinin, bölgeye dair ekolojik bilgilerini kendileriyle paylaşan Eskimo avcılarla iki yıl geçirmiş.

Ücra noktalara helikopterlerle giden ekibin, kutup ayılarının hareketlerini izleyebilmek için GPS cihazları taktıkları ve ayılardan bazı genetik örnekler topladıkları ifade ediliyor.

Çalışmayı yürüten ekipten genetik bilimci Dr. Beth Shapiro, araştırmalarındaki kutup ayılarının gezegen üzerindeki genetik açıdan en ayrık nüfus olduğunu söylüyor.

Shapiro, "Bu kutup ayılarının başka kutup ayıları popülasyonlarından en az birkaç yüzyıldır ayrı yaşadığını biliyoruz" diyor.

Dr. Shapiro bu ayıların diğerlerine oranla daha yavaş ürediklerini ve boyut olarak da daha küçük olduklarını söylüyor.

Dünya genelinde hayatta kalan kutup ayısı sayısının yalnızca 26 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Dr. Shapiro, "Kutup ayılarının başı dertte. Eğer küresel ısınmanın hızını yavaşlatamazsak kutup ayılarının nesli tükenecek hayvanlar listesinde yer alacağı kesin. Bu muhteşem tür hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursak, önümüzdeki 50 ila 100 yıl hayatta kalmalarına o kadar çok yardımcı olabiliriz" diye konuşuyor.