Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD\'ye çeyiz olarak versin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a yönelik istekleri uluslararası siyasette tartışma yaratırken, sosyal medyada gündemi sallayan mizahi bir öneri ortaya atıldı. Viral paylaşımlarda, Trump'ın oğlu Barron Trump ile Danimarka Prensesi Isabella'nın evlenmesi ve Grönland'ın ABD'ye "çeyiz" olarak verilmesi fikri dile getirildi.

SOSYAL MEDYADAN KRALİYET USULÜ ÇÖZÜM

ABD ile Danimarka arasında diplomatik gerilime neden olan Grönland tartışması, internet kullanıcılarının mizahi yaklaşımıyla bambaşka bir boyut kazandı. Dünya genelinde hızla yayılan paylaşımlarda, jeopolitik kriz "kraliyet evliliği" üzerinden esprili bir dille yorumlandı.

Trump'ın stratejik konumu nedeniyle Grönland'a ilgisinin artması ve daha önce yaptığı "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" açıklaması, bu paylaşımların fitilini ateşledi.

"İKİ GENÇ EVLENSİN, GRÖNLAND ÇEYİZ OLSUN"

Sosyal medya kullanıcıları, 19 yaşındaki Barron Trump ile 18 yaşındaki Danimarka Prensesi Isabella'yı birbirine yakıştırarak, "İki genç evlensin, Danimarka Grönland'ı ABD'ye çeyiz olarak versin" yorumlarını yaptı. Mizah dozu yüksek paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medya kullanıcıları yapay zeka ile iki genci evlendirdi

PRENSES ISABELLA KİMDİR?

Gündemin merkezine oturan Danimarka Prensesi Isabella, Kral Frederik X ve Kraliçe Mary'nin ikinci çocuğu ve en büyük kızları. Isabella, Danimarka taht sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.