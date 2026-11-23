Grand Theft Auto serisinin yapımcısı Rockstar Games'i hackleyip GTA 6'nın yayımlanmamış görüntülerini internete sızdıran Arion Kurtaj, İngiltere'de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve aynı gün şartlı tahliye edildi. BBC'nin haberine göre, Woolwich Kraliyet Mahkemesi 21 yaşındaki Oxfordlu hackerın güvenlikli hastanede ve cezaevinde geçirdiği süreyi yeterli buldu.

Yargıç Turner, Kurtaj'a "Çok yetenekli bir genç adamsın" dedi ve şu uyarıyı yaptı: "Bunun bir daha yaşanmasına izin verme." Kararı ayakta dinleyen Kurtaj'ın gülümsediği aktarıldı.

BİLGİSAYARI ALINDI, OTELDEKİ TELEVİZYONU KULLANDI

Kurtaj, Lapsus$ adlı genç hacker çetesiyle 16 ve 17 yaşlarındayken gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili suçlamaları geçen pazartesi kabul etmişti. Rockstar Games, Revolut ve Uber'e yönelik saldırıları ise kefaletle serbestken, polis koruması altında kaldığı bir otelde yaptı. Otele, çaldığı Bitcoin'ler yüzünden kendisini tehdit eden rakip hackerlardan korunması için yerleştirilmişti.

Bilgisayarına el konulan genç, otel odasındaki televizyona taktığı Amazon Fire Stick ile Bluetooth klavye ve fare kullanarak Rockstar'ın sistemine girdi. Henüz tamamlanmamış GTA 6'ya ait, toplam süresi 60 dakikaya yaklaşan 90 video ile şirketin iç verilerini çaldı.

ROCKSTAR'A 24 SAAT SÜRE VERDİ

Kurtaj ardından şirketin iç yazışma sistemi Slack'e girerek "Rockstar 24 saat içinde benimle Telegram'dan iletişime geçmezse kaynak kodunu yayımlamaya başlayacağım" mesajını bıraktı. Şirket iş birliğine yanaşmayınca videoları ve kaynak kodunu bir forumda paylaştı.

Rockstar Games, saldırının ardından toparlanmanın şirkete 5 milyon dolara ve binlerce saatlik çalışmaya mal olduğunu açıkladı. Şirkete göre sızıntı, oynanabilir karakterlerden birinin kadın olduğunu da ilk kez ortaya çıkardı; bu bilgi pazarlama için gizli tutuluyordu. GTA 6 geçen hafta satışa çıktı.

5 YIL TELEGRAM VE DISCORD YASAĞI

Kurtaj'ın şirketlere yönelik saldırılarının yaklaşık 10 milyon sterlin zarara yol açtığı tahmin ediliyor. Savcılığa göre çete, şirketlerden çaldığı verilerle kripto para yatırımcılarını hedef aldı ve en az 300 bin dolar çaldı.

Ağır otizmi nedeniyle önce süresiz olarak güvenlikli bir hastaneye yerleştirilen Kurtaj, daha sonra yargılanabilir bulunarak ocak ayında cezaevine nakledilmişti. Mahkeme genç hakkında 5 yıl geçerli olacak bir ağır suç önleme emri de çıkardı; emir, Telegram ve Discord kullanmasını yasaklıyor ve internetteki faaliyetlerini kısıtlıyor. Savunma avukatları, Kurtaj'ın pandemi döneminde çok yalnız kaldığını ve çetenin ona bir topluluk duygusu verdiğini söyledi.

Kaynak: BBC