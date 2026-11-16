Guadalajara Karteli'nin eski lideri Félix Gallardo 80 yaşında hastanede öldü - Son Dakika
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Guadalajara Karteli'nin eski lideri Félix Gallardo 80 yaşında hastanede öldü

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Guadalajara Karteli\'nin eski lideri Félix Gallardo 80 yaşında hastanede öldü
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Meksikalı uyuşturucu baronu Miguel Ángel Félix Gallardo, 80 yaşında Guadalajara'daki hastanede hayatını kaybetti. 1980'lerde Guadalajara Karteli'ni yöneten ve Kolombiya kartelleriyle ittifak kuran Félix Gallardo, 1989'dan beri devlet gözetimindeydi.

Ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu Miguel Ángel Félix Gallardo, 80 yaşında hastanede hayatını kaybetti. Félix Gallardo, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak kabul ediliyordu ve Kolombiya'daki suç örgütleri ile kendi Meksika karteli arasında bir ittifak kurmakla tanınıyordu. "Baba" veya "Patronların Patronu" olarak bilinen Félix Gallardo, 1980'lerdeki kokain patlamasının zirvesinde Meksika uyuşturucu kaçakçılığına hükmeden, son derece güçlü Guadalajara Karteli'nin başıydı. O dönemde, yasadışı uyuşturucu ticaretinde günümüzde de kullanılmaya devam edilen yeni bir yöntem yarattı. 1989'dan bu yana devlet gözetiminde tutuluyor.Kolombiya kartelleriyle ortaklık kurduMiguel Ángel Félix Gallardo'nun adı, belki de Pablo Escobar'ınkinden sonra, uyuşturucu kaçakçılığı tarihinin kayıtlarında en çok yankı bulacak isim olacak. Bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığında yeni bir dönem başlatan örgütün liderliğini yaptı; bu örgüt, özellikle Escobar'ın Medellín Karteli olmak üzere Kolombiya kartelleriyle ortaklık kurarak, And Dağları'ndaki üretimi Meksika sınırından ABD'ye taşıdı.Bir dönem ABD'ye giren tüm kokainin yaklaşık %80'inin Medellín Karteli'nden geldiği tahmin ediliyordu. Félix Gallardo ve örgütü, bu kaçakçılığın yürütülmesinde önemli bir rol oynadı. En güçlü olduğu dönemde, Félix Gallardo önderliğindeki Guadalajara Karteli, Meksika siyaseti ve kolluk kuvvetleri üzerinde büyük bir etkiye sahipti; tüm polis ağlarını ve eyalet valiliklerini kontrol ediyordu.1985'te, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi ajanı Enrique 'Kiki' Camarena'nın işkence edilerek öldürülmesinin ardından, kartel liderlerinin etrafındaki çember daralmaya başladı. Camarena, Chihuahua'da suç örgütüne ait geniş bir esrar tarlasını keşfedip yok edince kartelin öfkesini üzerine çekti.Onun öldürülmesi, ABD hükümetinin Kuzey Amerika'da başlattığı en büyük insan avlarından birine yol açtı.1989'da Félix Gallardo yakalandı ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle 2022'de ev hapsine alındı, ancak elektronik ayak bileği izleme cihazındaki teknik sorunlar nedeniyle nakli engellendi. Doğduğu şehir olan Guadalajara'daki hastanede hayatını kaybetti.

1980'lerde Joaquin 'El Chapo' Guzmán, Félix Gallardo ile tanıştırıldı ve Gallardo onu uyuşturucu örgütünün lojistik işlerinden sorumlu tuttu.Félix Gallardo'nun tutuklanmasının ardından örgütünün dağılmasıyla, Guzmán liderliğindeki Sinaloa Karteli ortaya çıktı; Guzmán da artık büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığıyla özdeşleşmiş bir isim. 2019'da Guzmán, ABD yakın tarihinin en dikkat çekici davalarından birinin ardından uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Félix Gallardo'nun hayatı, Netflix dizisi Narcos: Mexico da dahil olmak üzere birçok televizyon programında ele alındı. Dizi, onun iktidara yükselişini ve Guzmán ile olan ilişkisini konu edindi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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