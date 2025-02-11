Guatemala\'da Otobüs Kazası: 51 Ölü

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GUATEMALA'da yolcu otobüsünün otoyol köprüsünden dereye düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, otoyol köprüsünden dereye düştü. Guatemala İtfaiye Departmanı, kazada 51 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazadan üzüntü duyduğunu ifade ederek, ülkede 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldığını duyurdu. Arevalo, ordu ve afet yardım kurumunu çalışmalara destek olmak üzere görevlendirdiğini de belirtti.