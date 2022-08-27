Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler - Son Dakika
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Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler

27.08.2022 10:36

Ünlü şarkıcı Gülşen'in bir sahnesinde İmam Hatiplilere yönelik söylediği "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri infial yarattı. Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen'in tutuklanması ise dünya basınında büyük ses getirdi.

Şarkıcı Gülşen, Nisan ayında bir konserinde İmam Hatip liselerinde okuyanlara yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki akşam tutuklandı. Gülşen'le görüşen avukatı, şarkıcının son durumunu "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" ifadeleriyle aktardı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay sonrası birçok insan Gülşen'e tepki gösterirken, kimi insanlar da şarkıcının tutuklanmasının doğru olmadığı fikrini savundu.

"TÜRKİYE'NİN MADONNA'SI"

Öte yandan Gülşen'in tutuklanması haberi dünya basınında da kendine yer buldu. Independent'in haberine " Türkiye'nin Madonnası" olarak tanımlanan Gülşen'in, Türkiye'de birçok insanın eğitim gördüğü okulla ilgili sözleri nedeniyle tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca Gülşen'in özür açıklamasına da yer verildi.

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı

SÖZLERİNİ "ŞAKA" OLARAK NİTELENDİRDİLER

The Guardian ise Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin haberinde, şarkısının imam hatiplilerle ilgili bir şaka yaptığı bilgisini geçti. Şarkıcının bu şaka sonrasında 'insanları kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Metinde ayrıca siyasilerin tepki ve destek açıklamalarından, sosyal medyadaki yorumlardan ve Gülşen'in LGBT destekçisi olduğundan da bahsedildi.

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı

SAHNE KIYAFETLERİNE VURGU YAPILDI

Euronews de Gülşen'in tutuklanmasına geniş yer ayıran medya organlarından biri oldu. Haberde Gülşen'in "şaka"sının tepki çekmesine ve sonrasında tutuklanmasına yer verildi. Ayrıca sosyal medyada platformu Twitter'da şarkıcı için açılan "Tutuklansın" etiketine ve kullanıcıların attığı tweet'lerin içeriğinden de bahsedildi. Haberin bir bölümünde ise Gülşen'in sahne kıyafetleri ve LGBT topluluğuna verdiği destekten dolayı hedef olabileceği de belirtildi.

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı

İLK SAYFADAN VERDİLER

Orta Doğu'da yayın yapan Al Jazeera ise haberi, "Türk şarkıcı Gülşen, dini okul yorumu nedeniyle tutuklandı" başlığıyla ilk sayfada yayınladı. Gazetede yer alan haberde Gülşen'e yönelik tepkilere ve sosyal medya hesabında yayınladığı özür mesajına da yer verildi.

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı
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Son Dakika Dünya Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler - Son Dakika


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