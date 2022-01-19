Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi

Sigara, sağlıksız olarak nitelendirilen ve doktorlar tarafından kesinlikle önerilmeyen bir madde. Hatta ülkemizde başlatılan çalışmalarda da çoğu vatandaşın sigarayı bırakması teşvik edildi. Kuzey Kore'nin kötü şöhretli Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nde kalan Şempanze Açelya'nın hikayesi ise duyanları hüzünlendirdi.

İNSANLARI EĞLENDİRSİN DİYE ÖĞRETİLDİ

Açelya'ya hayvanat bahçesine gelen insanları eğlendirmesi için sigara içmesi öğretildi. Bir süre sonra sigara içmeye alışan Açelya, adeta tiryaki hale geldi. Uzun zamandır günde 40 sigara içen Açelya'nın bu hikayesi, yürek burktu.

2016 YILINDA HAYVANAT BAHÇESİNİN YILDIZI OLDU

Açelya, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un başkentin çevresindeki eğlence merkezleri için yenileme talimatı vermesinin ardından Pyongyang Hayvanat Bahçesi'nin yıldızı konumuna geldi. Ancak Açelya'ya yönelik muamele, tepki çekiyor.

İSMİ AÇELYA ÇİÇEĞİNDEN GELİYOR

Şempanze Açelya'nın ismi de dikkat çekiyor. Buna göre Açelya'ya İngilizce'de Azalea diye hitap ediliyor. Yine Açelya Kore'de Açelya çiçeğinin ismiyle tanınıyor.