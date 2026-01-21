Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti - Son Dakika
Dünya

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti
21.01.2026 19:11  Güncelleme: 19:41
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, son dönemde yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle güneş gözlüğü takan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın alay konusu oldu.

Son dönemde yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle temaslarına güneş gözlüğü ile devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada da aynı gözlüğü kullanması dikkat çekti.

TRUMP'IN DİLİNE DÜŞTÜ

Tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın diline düşmekten de kurtulamadı. Davos'a bugün gelen Trump, küresel kamuoyunda merakla beklenen konuşmasında Macron ile dalga geçmekten de geri durmadı. ABD Başkanı, "Dün onu o güzel güneş gözlükleriyle gördüm. Ne oldu böyle?" dedi.

SALONDAN KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Öte yandan, Trump'ın sözlerinin ardından salondan kahkahaların yükseldiği görüldü.

