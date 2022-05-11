Güney Afrika'da ilginç elenme teklifi! Müstakbel kayınpederinin tabutunun başın yüzüğü uzattı - Son Dakika
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Güney Afrika'da ilginç elenme teklifi! Müstakbel kayınpederinin tabutunun başın yüzüğü uzattı

11.05.2022 18:52

Güney Afrika'da yaşanan ilginç olayda bir adam, kız arkadaşına babasının cenaze töreninde evlenme teklifi etti. Böyle özel bir anın tabutun önünde gerçekleşmesi ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Güney Afrika'da yaşayan Tiktok kullanıcısı M. Mojela isimli adam, kız arkadaşına babasının tabutu önünde gözyaşları içinde diz çökerek evlenme teklifi etti. O anlara ait videoyu da Tiktok hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Genç adamın çoğu takipçisi Mejola'ya tepki gösterdi. Kullanıcılar, adamın sırf takipçi kazanmak ve videosunu izlettirmek için böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi. Hatta içlerinde kız arkadaşının acısından faydalanmaya çalışmakla suçlayıp hakaret edenler bile oldu.

TÖRENDEKİLER UYARMAYA ÇALIŞMIŞ

Genç kadın ise yüzüğü parmağına takıp evlenme teklifini kabul etti. Öte yandan Mojela'nın kız arkadaşına evlilik teklifi etmeden önce mikrofonda konuşma yaptığı, törende bulunan bazı kişilerin genç adamı işaretle uyarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Güney Afrika, Tiktok, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da ilginç elenme teklifi! Müstakbel kayınpederinin tabutunun başın yüzüğü uzattı - Son Dakika


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