Afrika'da okul tuvaletinde kız öğrenciyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı linç edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika'da okul tuvaletinde kız öğrenciyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı linç edildi

01.12.2022 15:21
Afrika'da okul tuvaletinde kız öğrenciyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı linç edildi

Güney Afrika'da yer alan Limpopo'ya bağlı bir okulda öğrencisiyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı, veliler tarafından öldüresiye şekilde dövüldü. Velilerin elinden zorla alınan müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı.

Limpopo kentine bağlı olan Lebowakgomo bölgesindeki bir okulda meydana gelen skandal olay büyük tepkiye neden oldu. İddiaya göre okul tuvaletinde öğrencisiyle ilişkiye girdiği sırada yakalanan müdür yardımcısına okul yönetimi tarafından müdahale edildi.

VELİLER OLAYI DUYUNCA OKULU BASTI

Ancak okuldaki diğer öğrenciler, durumu ailelerine haber verdi. Olayı duyan veliler ise kısa süre içerisinde okulu bastı ve müdür yardımcısını soyduktan sonra dövmeye başladı. Müdür yardımcısı kısa sürede kanlar içerisinde kaldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul yönetiminin devreye girmesiyle birlikte velilerin elinden alınan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Okul sözcüsü Mike Maringa ise yaptığı açıklamada olayın üzerinde titizlikle durduklarını ve müdür yardımcısının gereken cezayı alacağını belirtti.

YORUMLAR
500
Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı Kenya'da eşine sürpriz yapmak için eve habersiz giden asker, karısını yatakta sevgilisiyle bastı Güney Kore'den Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı Güney Kore'den Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı UNESCO, Ray müziğini Cezayir adına Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldı UNESCO, Ray müziğini Cezayir adına Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldı

Afrika, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afrika'da okul tuvaletinde kız öğrenciyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı linç edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:54 İzmir derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu! PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi
17:29 Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!
17:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı
17:08 "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...
16:58 Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor
16:56 Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler
16:32 Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
16:27 Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu
16:30 Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu
16:25 ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 18:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika'da okul tuvaletinde kız öğrenciyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı linç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement