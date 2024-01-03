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Güney Kore Ana Muhalefet Partisi Lideri Bıçaklandı - Son Dakika
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Güney Kore Ana Muhalefet Partisi Lideri Bıçaklandı

Güney Kore'de ana muhalefette yer alan Kore Demokratik Partisi'nin lideri Lee Jae-myung, Busan kentinde düzenlediği ziyaret sırasında boynundan bıçaklandı. Parti tarafından yapılan açıklamada, saldırının terör saldırısı olduğu belirtilerek, polisten hızlı ve sıkı bir soruşturma yapılması talep edildi.

Güney Kore Ana Muhalefet Partisi Lideri Bıçaklandı
03.01.2024 - 11:59,
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Güney Kore'de ana muhalefette yer alan Kore Demokratik Partisi'nin 67 yaşındaki liderinin Lee Jae-myung'un boynundan bıçaklanmasının ardından partiden bugün yapılan açıklamada, "Polis olayın ciddiyetinin farkında olmalı ve sıkı ve hızlı bir soruşturma yürütmelidir. Partinin operasyonları aksamadan yürütülecektir" denildi.

Güney Kore'de ana muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung dün Busan kentinde düzenlediği ziyaret sırasında boynundan bıçaklandı. Lee Jae-myung'un liderliğini yaptığı Kore Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada, "Öncelikle, demokrasiyi tehdit eden ve özgür siyasi faaliyetleri engelleyen her türlü şiddet ve nefrete karşı çıkıyoruz. Siyasetçileri hedef alan terörizmi şiddetle kınıyor ve Temsilci Lee Jae-myung'a acil şifalar diliyoruz. İkinci olarak, polis ve soruşturma kurumları olayın ciddiyetinin farkında olmalı ve sıkı ve hızlı bir soruşturma yürütmelidir. Soruşturma sürecinde siyasi mülahazalar, indirimler veya çarpıtma girişimleri olursa, boş durmayacağız. Üçüncü olarak, insanların geçim kaynakları ve ekonomi yeni yılda bile zor durumdadır. Kore Demokratik Partisi, insanların geçimi ve ekonomik iyileşme için dağ gibi görevlerin peşinden kararlılıkla gidecektir. Partinin operasyonlarının aksamadan yürütüleceğini de belirtiyoruz" denildi.

"TERÖR SALDIRISI"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Jae-myung'a yapılan saldırının bir 'terör' saldırısı olduğu belirtilerek, "Birbirimiz için cesaret ve umut dolu olması gereken yeni bir yılın başlangıcında çok talihsiz bir olay meydana geldi. Kore Demokratik Partisi Ulusal Meclisi'nin tüm üyeleri, Temsilci Lee Jae-myung'a yönelik, düşünce ve görüş farklılıklarını şiddet ve nefret yoluyla yok etmeyi amaçlayan terör saldırısından duydukları derin endişeyi dile getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kore medyası, Jae-myung'un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA
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