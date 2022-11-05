Güney Kore'de çöken madende 9 gün boyunca mahsur kalan işçiler, hayata böyle tutundu! - Son Dakika
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Güney Kore'de çöken madende 9 gün boyunca mahsur kalan işçiler, hayata böyle tutundu!

05.11.2022 18:18

Güney Kore'de çöken madende mahsur kalan iki işçi 200 metre derinlikteki hayatta kalma mücadelelerini akıllara durgunluk veren bir yöntemle kazandı. 9 gün sonra kurtarılan iki işçi, tavandan damlayan suları içip kahve tozu yiyerek hayatta kaldıklarını açıkladı.

Güney Kore'nin kuzeyinde Gyeongsang eyaletindeki Bongwa ilçesinde 26 Ekim'de çinko madeni çöktü. 200 metre derinlikte mahsur kalan işçileri kurtarmak için ekipler zamana karşı yarış gerçekleştirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN 9 GÜN SONRA GÜZEL HABER!

56 ve 62 yaşındaki iki maden işçisi 9 gün sonra kurtarıldı. İşçilerin 9 gün boyunca nasıl hayatta kaldıklarıysa merak konusu oldu. Kurtarıldıktan sonra işçilerin anlattıkları tüyler ürpertti.

TAVANDAN DAMLAYAN SUYU İÇİP KAHVE TOZU YEDİLER

İşçiler tavandan damlayan suyu içip hazır kahve tozu tüketerek hayatta kaldıklarını söyledi. Madencilerin, birkaç maden kuyusunun birleştiği bölgede beklediği ve ısınmak için yan yana oturduğu bilgisi paylaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan maden işçilerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"GERİ DÖNDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Olayın ardından Facebook'ta paylaşım yapan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, madencilerin kurturulmasının "mucizevi" olduğunu söyledi. Yoon, "Yaşamla ölüm arasından geri döndüğünüz için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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