Güney Kore\'de Jeju Air Uçağı Kazasına Dair Ön Raporda Kuş Kalıntıları Belirlendi

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GÜNEY Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği Jeju Air yolcu uçağına dair ön rapor yayımlandı. Raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediği belirtildi.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığ'ına bağlı soruşturma komitesi, 29 Aralık 2024'te yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ön raporu yayınladı. Raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Raporda, kaza sırasında Jeju Air'e ait yolcu uçağının Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ile kokpit ses kayıtlarının bulunduğu Kokpit Ses Kayıt Cihazı'ndan (CVR) oluşan karakutusunun uçak piste yaklaşmadan yaklaşık 2 kilometre önce kayıt yapmayı durdurduğu bildirilerek, FDR ve CVR verilerinin elde edilmesinin birkaç ay sürebileceği açıklandı.

Kazaya ilişkin ön raporun, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı havacılık kurumu ile ABD, Fransa ve Tayland'daki yetkililere sunulduğu belirtildi.