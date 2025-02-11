Güney Kore\'de Öğretmen, 8 Yaşındaki Öğrencisini Bıçaklayarak Öldürdü

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GÜNEY Kore'de bir öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdü.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir ilkokulda meydana gelen olayda öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürdü. Okulun ikinci katında bıçaklanmış halde bulunan öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, 40 yaşındaki öğretmenin öğrencisini bıçakladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Daejeon Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenin 9 Aralık'ta depresyon nedeniyle 6 aylık izin talebinde bulunduğunu ancak doktorların kendisini çalışabilir olarak değerlendirmesinin ardından okula döndüğünü söyledi. Güney Kore'nin geçici cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini kaydederken, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.