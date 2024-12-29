Güney Kore\'de Yolcu Uçağı Kazası: 96 Ölü

Dünya

GÜNEY Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Jeju Hava Yolları'na ait 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu uçak, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'na inişi sırasında kaza yaptı. Pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen çite çarparak alev aldı. Kazanın meydana geldiği havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu belirtildi. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı kaydedildi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.