GÜNEY Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında yeniden ifadeye çağrıldı.
Savcılık, daha önce ifade vermeyi reddeden Yoon'un ikinci defa sorguya çağrıldığını açıkladı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon'un azline ilişkin ilk hazırlık duruşmasının 27 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
Yoon, bir önceki ifadeye çağrıldığında, avukat tutmadığını öne sürerek duruşmaya katılmadığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İfadesine Yeniden Çağrıldı - Son Dakika
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