Güney Kore ve ABD Tatbikat Süresini Kısalttı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikatlarının süresinin, Washington'ın talebi üzerine, altı gün kısaltılacağını duyurdu.Seul, 2026 Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının "süresi ve kapsamının, ABD tarafının önerisiyle" ayarlandığını söyledi. Tatbikat, planlandığı gibi 27 Ağustos yerine 21 Ağustos'ta sona erecek.Seul'ü İran'a karşı eylemlere katılmayı reddetmekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ağustos Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yılın sonlarına doğru görüşmeyi beklediğini söyledi.Trump: 'Kim Jong Un ile iyi anlaşıyorum'Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, parlamentodaki bir oturumda yaptığı açıklamada, ne Güney Koreli ne de ABD'li yetkililerin Trump'ın Seul ile ortak askeri tatbikatları azaltma planlarından önceden haberdar olmadığını söyledi.Seul, tatbikatların birleşik saha eğitimi bölümünün de "ölçek olarak kısmen azaltılacağını" belirterek bu küçültmenin "özel ayrıntılarının" hala görüşülmekte olduğunu kaydetti.Bu benzeri görülmemiş kısıtlama, Güney Kore'nin, ilişkilerinin temelini oluşturan savunma anlaşması çerçevesinde Amerika'nın kendisine yardım edeceğine dair güvenini sarsıyor.Bu durum, Japonya ve Tayvan gibi bölgedeki diğer ABD müttefiklerine de benzer bir sinyal gönderiyor.Trump, gazetecilere Kim Jong Un ile çok iyi anlaştığını ve bu yılın ilerleyen aylarında onunla görüşeceğini söyledi."Onunla iyi anlaşmam iyi bir şey, kötü bir şey değil" diyen Trump şunları ekledi: "Kim Jong Un'u çok iyi tanıyorum. ve iyi olacak. Akıllı bir başkanımız olduğu sürece iyi olacak. Aptal bir başkanımız olursa, muhtemelen o kadar iyi olmayacak."Olası görüşmenin detayları belirsizliğini koruyor, ancak haberlere göre muhtemel seçeneklerden biri Kasım ayında Çin'de düzenlenecek bir ekonomi forumu sırasında gerçekleşmesi.Pyongyang resmi olarak bir açıklama yapmadı ancak Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-Jong 19 Ağustos Çarşamba günü, "Kuzey Kore ve ABD liderleri arasında iletişim kurulduğuna dair Washington'dan gelen haberler hakkında hiçbir bilgim yok" dedi. Ayrıca, tatbikatın azaltılmasının "yorum yapmayı gerektirecek bir şey olmadığını" da sözlerine ekledi.Devlet medyasında yer alan açıklamasına göre, "Ölçek veya süre azalsa bile, bu, tatbikatın düşmanca ve saldırgan özünün değiştiği anlamına gelmez" dedi.Kardeşinin şahsen "Trump hakkında iyi anıları ve görüşleri olduğunu" ve ikisi arasındaki ilişkinin "sağlam" olduğunu kabul ederken ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca politikasından" vazgeçmediğinin altını çizdi.'Güney Kore İran'a karşı eylemlere katılmak istemedi'Trump geçtiğimiz hafta sonu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazdı: "Bu tatbikatlar sadece maliyetli olmakla kalmıyor, bu maliyetlerin büyük bir kısmı (her zamanki gibi!) Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanıyor, aynı zamanda tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor."Şöyle devam etti: "Konuyla pek ilgili olmasa da (?), yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanı'na İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahlardan arındırılmasına katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Teşekkürler, hayır!' dediler."Başkan, 17 Ağustos Pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, kararını yine açıkça Güney Kore'nin İran konusunda ABD'ye "biraz yardım etmeyi" reddetmesine bağladı."Orada, komşunuz Kim Jong Un'dan sizi koruyan 39.000 askerimiz var ve siz İran'daki çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyeceksiniz. Bu garip" dedi.ABD ve Güney Kore askeri liderleri geçen hafta düzenledikleri ortak basın toplantısında Ulchi Özgürlük Kalkanı'nı duyurmuştu.O dönemde, etkinliğin önceki yıllara benzer ölçekte olacağı ve yaklaşık 18.000 Güney Koreli askerin katılacağı söylenmişti. Güney Kore'de yaklaşık 28.500 Amerikan askeri personeli görev yapıyor.Basın toplantısında askeri liderler, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına destek olmak amacıyla asker konuşlandırdığından da bahsettiler.ABD askeri sözcüsü Ryan Donald, Kuzey Koreli askerlerin savaş alanından dönüşüne atıfta bulunarak "Eğitimimiz bu tehdidi hesaba katıyor" dedi. Bu basın toplantısının ardından Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ortak askeri tatbikatları "saldırgan bir savaşın provası" olarak kınadı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .