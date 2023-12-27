Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu.

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktarıyor.

Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

Yonhap, aktörün başkent Seul’de bir otoparkta, araç içinde ölü bulunduğunu bildiriyor.

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu.

Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor.

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