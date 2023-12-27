 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun'un başkent Seul'deki bir otoparkta aracında ölü bulunduğu bildiriliyor. Lee Sun-kyun, Parazit filmiyle En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı. Uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiği belirtiliyor.

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
27.12.2023 - 06:50,
Abone Ol

Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu.

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktarıyor.

Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

Yonhap, aktörün başkent Seul’de bir otoparkta, araç içinde ölü bulunduğunu bildiriyor.

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu.

Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor.

Haber güncellenecek

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Güney Kore, Olaylar, Ünlüler, Ölüm, Suç, Sinema, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu - Son Dakika

BBC

00:35
Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47
AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49
Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31
Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi

Son Dakika
00:35 Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47 AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49 Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31 Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılımı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 07:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement