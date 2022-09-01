İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı

01.09.2022 11:45
İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskına katıldı. Johnson'ı evinde gören şüpheli o anları, "Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?" notuyla paylaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskınına katıldı. Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnson'u gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, "Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?" mesajıyla paylaştı. Johnson, elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek, "Nasılsınız?" dedi.

BASKINDA HERHANGİ BİR SUÇA RASTLANMADI

Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi, "Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson'u gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm" dedi. Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.

Başbakan Johnson polislerle baskın operasyonuna gitti
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Kaynak: DHA

Boris Johnson, England, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı - Son Dakika
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