Güney Sudan Kolera Salgını Can Almaya Devam Ediyor

GÜNEY Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 334'e yükseldiği bildirildi.
Güney Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kolera salgınının, ülkenin 10 eyaletinin 7'sinde yayıldığı belirtildi. Ekim ayından bu yana kolera vaka sayısının 19 bin 320'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 334'e çıktığı aktarıldı.
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