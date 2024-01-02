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Gürcistan Büyükelçisi ve Ailesi Depremde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Gürcistan Büyükelçisi ve Ailesi Depremde Mahsur Kaldı

Gürcistan'ın Tokyo Büyükelçisi Telmuraz Lezhava ve ailesi, Japonya'nın hızlı treni Shinkansen ile seyahat ederken meydana gelen deprem nedeniyle geceyi trende geçirdi. Elektrik kesintileri sebebiyle mahsur kalan Büyükelçi Lezhava, ailesiyle birlikte bir gün boyunca trende konakladı. Lezhawa, trendeki diğer yolcular ve demiryolu çalışanlarına yardımları için teşekkür ederek depremde mağdur olanlara taziyelerini iletti.

Gürcistan Büyükelçisi ve Ailesi Depremde Mahsur Kaldı
02.01.2024 - 11:21,
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Gürcistan'ın Tokyo Büyükelçisi Telmuraz Lezhava ve ailesi, depremin merkez bölgesi Ishikawa'nın en büyük şehri Kanazawa'ya giderken depreme hızlı trende yakalandı. Büyükelçi, eşi ve çocukları elektrik kesintileri sebebiyle geceyi trende geçirdi.

Gürcistan Büyükelçisi Telmuraz Lezhawa, eşi ve küçük çocukları, 1 Ocak'ta Kanazawa'ya doğru Japonya'nın hızlı treni Shinkansen ile seyahat ederken yolda 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Elektriklerin kesilmesi sonucu trende mahsur kalan Büyükelçi Lezhawa ve ailesi, bir gün boyunca trende konakladı. Lezhawa durumlarıyla ilgili sürekli bilgi vererek güvende olduklarını belirtip "Shinkansen trenlerinde alkol dışındaki içecekler tükendi. Çocuklarım olduğu için biraz endişeleniyorum ama hepimiz aynı zorlukları yaşıyoruz" dedi.

Lezhawa, ilerleyen saatlerde kısmen enerji hatlarının çalışmasıyla trenin en yakın istasyona kadar ilerlediğini ve yetkililerin, treni otel olarak kullanmalarını tavsiye ettiğini ifade etti. Lezhawa trendeki diğer yolcular ve demiryolu çalışanlarına yardımları için teşekkür ederek bugün yaptığı açıklamada "Tokyo'ya geri döndüm. Japon takımadalarını heyecan verici bir şekilde birbirine bağlayan bir hat olan Shinkansen'de neredeyse 24 saat geçirdim. Nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. Halen deprem sebebiyle mağdur olanlara en derin taziyelerimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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