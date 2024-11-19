Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

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GÜRCİSTAN Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zurabişvili'nin, Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu kaydedildi. Başvuru dilekçesinde, seçimlerin evrensellik ve gizlilik ilkelerinin ihlal edildiğini savunan Zurabişvili, mahkemeden, seçimlerin nihai sonuçlarının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesini istedi.