Gürcistan\'da Hükümet Karşıtı Gösterilere Polis Müdahalesi

Dünya

GÜRCİSTAN'da, hükümet karşıtı eylemlere polis müdahale etti.

Gürcistan Başbakanı İraki Kobakhidze'nin Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını protesto eden göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te sürdürdü. Göstericiler, gece yarısına doğru parlamento binasının kapılarını zorlayınca polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Polisin birkaç kişiyi gözaltına aldığı ve eylemlerin devam ettiği belirtildi.