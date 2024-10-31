Gürcistan'da Seçim Sonuçları Teyit Edildi

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(ANKARA) - Gürcistan'da muhalefet partilerinin seçimlerde usulsüzlük iddiaları ve Washington ile Brüksel'in soruşturma taleplerinin ardından Gürcistan Seçim Komisyonu, kısmi yeniden sayımın iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin parlamento seçimlerindeki zaferini teyit ettiğini açıkladı.

Gürcistan Seçim Komisyonu, ülke genelinde tartışmalara yol açan parlamento seçimlerinin sonucuna ilişkin açıklama yaptı. Seçim komisyonu, yapılan kısmi yeniden sayım sonucunda Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Gürcü Rüyası Partisi'nin seçimleri kazanmasının doğrulandığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uygulanabilir mevzuata uygun olarak, 29 Ekim'de İlçe Seçim Komisyonları (DEC), kura ile belirlenen 366 seçim bölgesinin sonuçlarını yeniden saydı. Bu 366 seçim bölgesinden 334'ünün sonuçları, yeniden sayım işlemi sırasında değişmeden kalmış olup, bu da yeniden sayılan seçim bölgelerinin yüzde 91,25'ini oluşturmuştur. Diğer 32 seçim bölgesinde ise özet protokollerin verilerinde küçük değişiklikler olmuştur."

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçim sonuçlarını "gayrimeşru" ilan ederek, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini ifade etmişti. Gürcistan Savcılığı dün yaptığı açıklamada, son parlamento seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında ifade vermesi istenen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimlerde hile yapıldığına dair çok sayıda kanıt bulunduğunu, savcıların soruşturmalarına odaklanmaları ve "cumhurbaşkanı ile siyasi hesaplaşmayı bırakmaları" gerektiğini söyleyerek ifade vermeyi reddetti.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası gözlemcilerin seçim usulsüzlükleri iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma talep ederek Gürcistan hükümetini kınamıştı. Usulsüzlük iddialarının ardından pazartesi günü Gürcistan muhalefetini destekleyen on binlerce kişi Gürcistan sokaklarına dökülmüş, protesto eylemleri gerçekleştirmişti.