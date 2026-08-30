Guterres'ten Nükleer Test Uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silahları olan ülkeleri deneme yasağına davet etti.
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından nükleer silah testleri hakkında paylaşımda bulundu. Nükleer testlerin 'güveni sarstığını' kaydeden Guterres, testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini bildirdi. Guterres, nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağırarak, "Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA
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