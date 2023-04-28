Güzelliğiyle dillere destan olan Model Loni Willison, bir marketin çöp kutusunda yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Güzelliğiyle dillere destan olan Model Loni Willison, bir marketin çöp kutusunda yiyecek ararken görüntülendi

28.04.2023 16:57

Eski model Loni Willison, yıllar önce şov dünyasında adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer almasına rağmen, son dönemlerde yaşadığı zorluklarla gündeme geliyor. Sokaklarda yaşamını sürdüren Willison, hayatta kalmak için çöplerden yiyecek ve eşya toplamak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha çöpten yemek yerken görüntülenen Willison, hayat mücadelesine devam ediyor.

Bir zamanlar şov dünyasının aranan isimlerinden biri olan model Loni Willison, bir süredir sokakta çöp toplayarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Daha önce birçok kez çöpün içinde yemek yerken görüntülenen model, bu sefer de çöp toplarken objektiflere takıldı.

ÇÖPÜN İÇİNDEN YEMEK TOPLADI

8 yıldır sokakta yaşayan emekli model, kaldırımlarda uyuyarak çöplerden bulduğu yemekleri yiyor. Ünlü isim, etraftaki insanların verdiği para, eşya ve yiyecekleri de kabul ederek hayatına devam etmeye çalışıyor. Elinde alışveriş arabasıyla çöplerin içinde yiyecek ararken görüntülenen 39 yaşındaki emekli model Loni Willison, yere düşen yiyecekleri topladı.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model Loni Willison, bir kez daha çöpten yemek yerken görüntülendi

"KÖTÜ İNSANLAR YÜZÜNDEN BU HALE GELDİM"

İki yıl önce yanına gelen muhabirlerle sohbet eden Loni Willison, etrafındaki kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söylemişti. Bu duruma düşmesinin nedenini gösterişli Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığının altını çizen model, "Beni bu hale kötü insanlar getirdi" demişti.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model Loni Willison, bir kez daha çöpten yemek yerken görüntülendi
Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model Loni Willison, bir kez daha çöpten yemek yerken görüntülendi
Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model Loni Willison, bir kez daha çöpten yemek yerken görüntülendi
Güzelliğiyle bir döneme damga vuran model Loni Willison, bir kez daha çöpten yemek yerken görüntülendi
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Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güzelliğiyle dillere destan olan Model Loni Willison, bir marketin çöp kutusunda yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzelliğiyle dillere destan olan Model Loni Willison, bir marketin çöp kutusunda yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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