Güzelliğiyle dillere destan olan Model Loni Willison, bir marketin çöp kutusunda yiyecek ararken görüntülendi

Bir zamanlar şov dünyasının aranan isimlerinden biri olan model Loni Willison, bir süredir sokakta çöp toplayarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Daha önce birçok kez çöpün içinde yemek yerken görüntülenen model, bu sefer de çöp toplarken objektiflere takıldı.

ÇÖPÜN İÇİNDEN YEMEK TOPLADI

8 yıldır sokakta yaşayan emekli model, kaldırımlarda uyuyarak çöplerden bulduğu yemekleri yiyor. Ünlü isim, etraftaki insanların verdiği para, eşya ve yiyecekleri de kabul ederek hayatına devam etmeye çalışıyor. Elinde alışveriş arabasıyla çöplerin içinde yiyecek ararken görüntülenen 39 yaşındaki emekli model Loni Willison, yere düşen yiyecekleri topladı.

"KÖTÜ İNSANLAR YÜZÜNDEN BU HALE GELDİM"

İki yıl önce yanına gelen muhabirlerle sohbet eden Loni Willison, etrafındaki kötü insanlar nedeniyle bu hale geldiğini söylemişti. Bu duruma düşmesinin nedenini gösterişli Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığının altını çizen model, "Beni bu hale kötü insanlar getirdi" demişti.