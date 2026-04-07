Güzellik uğruna yüzü tanınmaz hale geldi! Yine akıllanmadı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya’da sosyal medya fenomeni Juliana Oliveira’nın estetik hayali kabusa dönüştü. Merdiven altı bir klinikte gerçek dolgu yerine mineral yağ ve müshil enjekte edilen genç kadın ağır deformasyon yaşadı. Yaşadığı travmaya rağmen estetikten vazgeçmeyen kadın, ilerleyen süreçte meme implantı da geçirdi.

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Juliana Oliveira, 2017 yılında daha kadınsı görünmek amacıyla yüzüne dolgu yaptırmak istedi. Ancak tercih ettiği merdiven altı klinikte yapılan işlem hayatını altüst etti.

YÜZÜNE MİNERAL YAĞ VE MÜSHİL ENJEKTE EDİLDİ

İddiaya göre klinik çalışanları, gerçek dolgu maddesi yerine Oliveira’nın yanaklarına 21 şırınga mineral yağ ve müshil enjekte etti. İşlem sonrası genç kadının yüzünde ciddi şişlik ve kalıcı deformasyon oluştu. Yanakları ve göz kapakları şişen Oliveira’nın bu durumu yıllarca düzelmedi.

TÜM RİSKLERE RAĞMEN ESTETİKTEN VAZGEÇMEDİ

The Sun'da yer alan habere göre; yaşadığı travmaya rağmen estetik müdahalelerden uzaklaşmayan Oliveira, ilerleyen süreçte meme implantı ameliyatı da geçirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre şu anda 32 yaşında olan fenomen, estetik sürecini sürdürmeye devam etti.

Transseksüel olan Oliveira, daha önce 2017'de dolgu yaptırmasının nedeninin 'daha güzel ve kadınsı' görünmek istemesi olduğunu açıklamıştı.

4 SAATLİK AMELİYATLA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Oliveira, yüzündeki zararlı maddelerin çıkarılması için doktor Thiago Marra ile anlaştı. Genç kadın, kısa süre önce yaklaşık dört saat süren operasyonla yüzündeki mineral yağın bir kısmının alındığını açıkladı.

“TAMAMINI TEK SEFERDE ALAMAYIZ”

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Thiago Marra, sürecin riskli olduğunu belirterek, “Yanakların içini tamamen boşaltmayı planlıyoruz ancak olası komplikasyonlar nedeniyle tümünü tek seferde çıkaramayız” ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor Bir tepki de Cerny’den Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:23
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:27
İBB davasında gerginlik Savcı “Haddinizi bildiririz“ dedi, araya hakim girdi
İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:06:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.