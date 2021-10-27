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Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı - Son Dakika

Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı

27.10.2021 23:21

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere ABD heyeti, Milli Savunma Bakanlığından yetkililerle temaslarda bulundu. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, tartışmaların verimli geçtiği ve delegasyonların önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planladığına değinildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNULDU

Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

"TARTIŞMALAR VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı - Son Dakika Dünya


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