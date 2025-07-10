Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Netanyahu tepki alıyor ama Trump hala yanında

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD siyasetindeki son gelişmeleri Haberler.com'a aktardı. Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Sural, Netanyahu'ya yönelik eleştirileri, Trump-Musk-Rusya üçgenindeki diplomatik dinamikleri ve Texas'ta yaşanan tarihi olayı gündeme taşıdı.

"NETANYAHU TEPKİ ALIYOR AMA TRUMP HALA YANINDA"

Rona Sural, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunda ciddi tepkiler aldığını fakat bu süreçte ABD eski Başkanı Donald Trump'tan destek görmeye devam ettiğini belirtti. Sural, "Netanyahu tepkilerin odağında fakat yanında Trump var" dedi.

"MUSK PARTİ KURABİLİR, SEÇMENLERİN %40'I DESTEK VERİRİM DEDİ"

Sural, sosyal medya ve teknoloji devi Elon Musk'ın siyasi arenaya girmesiyle ilgili gelişmeleri de yorumladı. Musk'ın parti kurma fikrinin güçlü bir şekilde gündemde olduğunu vurgulayan Sural, "Seçmenlerin yüzde 40'ı Musk'ın partisine destek vereceklerini açıkladı" derken, "Ancak Musk parti kurma işinden vazgeçebilir" diyerek olası geri adımı da değerlendirdi.

"RUSYA BARIŞ SÜRECİNDE AKTİF DEĞİL, TEXAS'TA TARİHİ FELAKET YAŞANDI"

ABD-Rusya ilişkileri ve bölgesel krizlere dair görüşlerini aktaran Sural, Trump'ın Rusya'nın barış görüşmelerine katkı sağlamadığını düşündüğünü ifade etti. Son olarak Texas'ta meydana gelen büyük olayla ilgili de konuşan Sural, "Texas tarihinin en büyük ve kötü olaylarından biri yaşandı" açıklamasında bulundu.