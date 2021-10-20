Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

SURİYE'de, rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Eriha'daki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bombardımanda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.