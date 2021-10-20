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Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

20.10.2021 14:57

Son dakika haberleri... SURİYE'de, rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

SURİYE'de, rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Eriha'daki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bombardımanda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.


Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

Suriye, İdlib, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika... İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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