Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi

Haiti Başbakanı Ariel Henry\'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.

06.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede yaşanan şiddet olaylarından uçağı ülkeye iniş iznialamadı. Uçağı Porto Riko'ya iniş yapana başbakanın nerede olduğu bilinmiyor.

Henry'nin uçağı Haiti'ye iniş yapamayınca iniş Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi fakat yetkililer, izin vermeyince uçak, Porto Riko başkentiSan Juan'a iniş yaptı.

Henry'nin Kenya ziyareti sonrası ülkede yaşanan silahlı çete olaylarından dolayı büyük bir kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Jimmy "Barbecue" Chérizier, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi takdirde ülkenin doğrudan "bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa" gideceği konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan'ın lideri olduğu ülkeye giriş izni alamaması, Haiti'nin son günlerde ne kadar işlevsiz hale geldiğinin bir göstergesi oldu.

Yerel haber kaynakları, Ariel Henry'nin uçağı, Haiti'ye giriş izni verilmemesi üzerine Porto Riko'ya, yani ABD'nin bir bölgesine yönlendirildiğibildirdi.

Komşu Haiti'ye hava sahasının kapatıldığını açıklayan Dominik Cumhuriyeti de buna dahildir ve Hispaniola adasını paylaştığı Haiti ile sınırını kapatacağını duyurdu.

Ülkedeki önceden bildirilen acil durum ilanından bu yana tüm uçuşlar, ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Birleşmiş Milletler'e göre, en son şiddet patlamasında yaklaşık 15.000 kişi yerinden edildi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi

Haiti, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu can kaybı artıyor
    12:18 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu can kaybı artıyor

    İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.

  • İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.631'e yükseldi
    12:14 İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.631'e yükseldi

    Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.631'e yükseldi. Son 24 saat içinde ise 97 kişi hayatını kaybederken, 123 kişi yaralandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların devam etmesiyle birlikte insani krizin derinleşeceği uyarısında bulundu.


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
10:20 Parkta çöp poşetinde cenin bulundu Parkta çöp poşetinde cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement