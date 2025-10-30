Haiti\'de Melissa Kasırgası: 25 Ölü

Haiti'nin güneyindeki kıyı kasabası Petit-Goave'nin Belediye Başkanı Jean Bertrand Subreme, La Digue Nehri'nin taşması ve çevredeki evleri su basması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

25 BİN KİŞİ SIĞINAKLARA TAHLİYE EDİLDİ

Kasırganın etkili olduğu diğer bir ülke Jamaika'da ise yaklaşık 25 bin kişinin sığınaklara tahliye edildiği aktarıldı. Jamaika Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, ülkenin yüzde 77'sinde elektrik kesintisi olduğunu ancak su sistemlerinin kasırgadan büyük ölçüde etkilenmediğini belirtti.