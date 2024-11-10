DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.
Son Dakika › Dünya › Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?