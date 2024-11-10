Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.