DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, programı kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Dünya › Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
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