Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Sofya\'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü
11.06.2026 17:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşme yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, programı kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Belgin Emine Avram Belgin Emine Avram:
    tamam görüştüler ama ne konuştular ya detay hiç yok haberde hangi konular masaya yatırıldı ne kararlar alındı bunlar önemli değil mi 0 0 Yanıtla
  • Şafak Kuscu Şafak Kuscu:
    yahu bu tür görüşmelerde hep erkek diplomatlar konuşuyo kadınlar arka planda kalıyo sonra da eşitlikten bahsediyolar bayan cumhurbaşkan da var ama ne kadar söz sahibi olabilir ki bu kararlar alınırken belki de hiç sorulmamıştır 0 0 Yanıtla
  • Hatice Kahraman Hatice Kahraman:
    harika bir ziyaret olmuş umarım somut sonuçlar çıkar bundan da türk bulgar ilişkileri güçlensinde herkes kazanır 0 0 Yanıtla
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