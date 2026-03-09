Halkbank davasında anlaşma sağlandı

Reuters haber ajansına göre ABD Adalet Bakanlığı, uzun süredir devam eden Halkbank davasında anlaşmayı kabul etti.

New York'ta görülen davada hakim Richard Berman, 9 Mart'ta kayda giren dava belgelerinde tarafların "ertelenmiş kovuşturma" konusunda anlaştığını söyledi.

Berman, 11 Mart Çarşamba günü yapılacak duruşma öncesinde taraflardan anlaşma hakkında bilgilendirme talep etti.

Anlaşmanın detayları henüz netlik kazanmadı.

"Ertelenmiş kovuşturma" anlaşmaları, sanıkların belirlenen süre içinde anlaşılan koşulları yerine getirmeleri halinde cezai suçlamalardan kaçınmalarına olanak tanıyor.

Sanıklar koşulları yerine getirdikten sonra hükümet genellikle davaları düşürüyor.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından Halkbank hisseleri %10 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine "Halkbank problemi bizim için bitmiştir" dediğini aktarmıştı.

Halkbank, ABD mahkemelerinde İran'a yaptırımları delme amacıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.

Halkbank bu suçlamaları reddediyordu.

Banka ve savcılık anlaşma haberinin ardından Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Ne olmuştu?

ABD'de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019'da İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında bir iddianame hazırladı.

Savcılar, Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Bankanın sınırlandırılmış fonlarla gizlice 20 milyar dolar transfer ettiği iddia edildi.

Halkbank İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte ABD'nin Halkbank'ı yargılama kararını "çirkin ve kanunsuz" diye nitelemişti.

Halkbank için hazırlanan iddianamedeki suçlamalar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın 2016'da tutuklanmasıyla duyulan bir soruşturmayla bağlantılı.

İran'a yaptırımları baypas etmekle suçlanan Zarrab, suçlamaları kabul etmiş ve 2017'de ABD'de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde ifade vermişti.

Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüş, dönmesinin ardından Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı.

Atilla, bu görevinden Mart 2021'de istifa etmişti.