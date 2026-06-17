Halkbank'ın ABD'deki ceza davası düştü - Son Dakika
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Halkbank'ın ABD'deki ceza davası düştü

Halkbank\'ın ABD\'deki ceza davası düştü
17.06.2026 17:23
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Halkbank, ABD'de İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılandığı davanın 17 Haziran'da New York'ta düşürüldüğünü duyurdu. Banka, Mart ayında ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya varmış ve dava 90 gün süreyle durdurulmuştu. Sürecin başlangıcı 2016'da Reza Zarrab'ın tutuklanmasına dayanıyor.

Halkbank, ABD'de 2019 yılından beri devam eden davanın 17 Haziran'da New York'ta görülen duruşmada düşürüldüğünü açıkladı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Böylece bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Banka İran'a karşı yaptırımların delinmesinde rol oynamakla suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasında Mart ayında anlaşma sağlanmıştı.

Mahkeme bu bağlamda 11 Mart'ta verdiği kararda Halkbank aleyhinde açılan ceza davasını 90 günlüğüne durdurmuştu.

Bu sürede kamu bankasının ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmaya bağlı kaldığını göstermesi bekleniyordu.

Ne olmuştu?

ABD'de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019'da İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında bir iddianame hazırladı.

Savcılar, Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Bankanın sınırlandırılmış fonlarla gizlice 20 milyar dolar transfer ettiği iddia edildi.

Halkbank İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte ABD'nin Halkbank'ı yargılama kararını "çirkin ve kanunsuz" diye nitelemişti.

Halkbank için hazırlanan iddianamedeki suçlamalar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın 2016'da tutuklanmasıyla duyulan bir soruşturmayla bağlantılı.

İran'a yaptırımları baypas etmekle suçlanan Zarrab, suçlamaları kabul etmiş ve 2017'de ABD'de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde ifade vermişti.

Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüş, dönmesinin ardından Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı.

Atilla, bu görevinden Mart 2021'de istifa etmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Halkbank'ın ABD'deki ceza davası düştü - Son Dakika

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